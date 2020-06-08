"الصحة": توفير عقار ريمديسفير في مصر لبدء علاج مصابي كورونا قريبا

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن عقار أفيجان دخل منذ فترة في مرحلة التجارب السريرية، وحاليا يتم تقييم النتائج بشكل نهائي لإعلانها وهو ما سيفسر عن الاعتماد عليه من عدمه.

وأكدت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، في تصريحات صحفية، اليوم، أن هناك عدد من الأبحاث والدراسات تستهدف الوصول إلى لقاح أو علاج لفيروس كورونا لكنها مازالت تحت الدراسة.

وأضافت بعض الشركات العالمية كشفت عن إمكانية توفير لقاح يحتمل البدء في تصنيعه سبتمبر المقبل.

واستكملت: لازال الجميع يتبارى ويجتهد للوصول للقاح، لافتة إلى أن أن بروتوكول العزل المنزلي الذي أصدرته الهيئة يتم تنفيذه على المعزولين منزليا بدون أي تعديل أو تغيير.

وأكدت أنه لا يوجد أي تعديل في بروتوكول العلاج بمستشفيات العزل وأنه من المستهدف تحقيق أعلى معدل شفاء وتعافي من الإصابة.

وحول ما ردده البعض بأن الفيروس يضعف قالت: لا أعرف مصدر الدراسات التي استندت عليها هذه التصريحات لكن الإصابات تختلف من شخص إلى أخر ونسعى إلى توفير كل الأدوية الجديدة التي تسهم في العلاج.

وأشارت إلى أن عقارا الريبافيرين والإنترفيرون مازالا في مرحلة التجريب وفور الوصول لنتائج سيتم الإعلان عنها مشيرة إلى أن عقار ريمديسفير سيتم توفيره في مصر قريبا لبدء العلاج للمصابين بكورونا.