الصحة العالمية توجه نصائح بشأن التعامل مع الأطعمة للوقاية من كورونا

وجهت منظمة الصحة العالمية مجموعة من النصائح للمواطنين، خاصة بشراء الأطعمة من الأسواق، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة، في بيان، إنه يجب غسل الخضروات والفواكه بالماء قبل تناولها، وغسل اليدين بالماء والصابون قبل تجهز الطعام وطبخ الأطعمة جيدا عند درجة 70 درجة مئوية لاسيما اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية، وضرورة وضع اللحوم سريعة التلف في الثلاجة في أسرع وقت ممكن في درجة حرارة أقل من 5.

وكشفت اللجنة العلمية لوضع برتوكولات علاج كورونا، عن أهمية حرص المواطنين على تعزيز مناعتهم، لأن المناعة هي خط الدفاع الأول للبشر ضد كورونا، مؤكدة أهمية رفع الوعي لدى المواطنين.

وتابعت: ينبغي اعتماد الإنسان على نظام غذائي صحي يقوم على الخضراوات والفواكه، مع الاهتمام بالبروتين الحيواني باعتباره مسئولا عن تكوين الأجسام المضادة ومناعة الجسم، بالإضافة للاعتماد على الفيتامينات المفيدة لتقوية المناعة عبر مصادر طبيعية.

وقالت الدكتورة جهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لوضع برتوكولات علاج كورونا، إن هناك تقدما في استخدام علاج البلازما للحالات الحرجة مضيفة أن مصر تستخدم أفضل البروتوكولات العلاج للمرضى في مستشفيات العزل، وأوضحت أن عمليات البحث لا تنتهي للوصول إلى برتوكول مثالي ترتفع معه نسب الشفاء للحالات الموجودة بالمستشفيات.

وأكدت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، في تصريحات لها أمس، أن عقار أفيجان دخل منذ فترة في مرحلة التجارب السريرية، وحاليا يتم تقييم النتائج بشكل نهائي لإعلانها وهو ما سيفسر الاعتماد عليه من عدمه.