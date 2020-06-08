سمير فرج: الأمن الذي تحقق في عهد السيسي لم نكن نحلم به

قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إنه في عام 2014، كانت القوات المسلحة المصرية في المركز رقم 13 على مستوى العالم في قوة الجيوش، وفي عام 2020، أصبحت في المركز التاسع، وأصبحنا نسبق تركيا وإسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "كنا معتمدين على الولايات المتحدة في التسليح العسكري، واليوم أصبح لدينا انفتاح في التسليح، والميسترال هي أول حاملة طائرات في المنطقة، والقوات البحرية المصرية رقم 6 في العالم، والأولى في المنطقة".

وتابع: "لدينا أسطولين بحريين، أسطول بحري شمالي لحماية الاستثمارات الجديدة في شرق المتوسط، ولدينا أسطول جنوبي، وقفزنا بشكل كبير في سنتين، لأن مصر اشترت أول قمر صناعي عسكري للاتصالات والمعلومات، واليوم جميع اتصالات القوات المسلحة المصرية مؤمنة، وهو حقق طفرة عسكرية".

وواصل: "قاعدة محمد نجيب أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط، فيها حجم كبير من القوات، يعمل في اتجاه البحر المتوسط وليبيا، إذا حدثت تهديدات، والصناعات الحربية متطورة في مصر، وفي عهد الرئيس، شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية".

وحول الإرهاب في سيناء، قال فرج: "الإرهاب في سيناء تعاملنا معه بطريقتين، باتجاهين عسكري، سنة 2017 كان في 54 عملية، والسنة اللي فاتت 7 عمليات فقط، وجرى القضاء على الأنفاق، ومراكز القيادة وتصفية معظم العناصر الإرهابية، وكما تم تكوين قيادة عسكرية في سيناء في الشرق تسيطر على العمليات".

ولفت، إلى أن الاتجاه الثاني للتعامل مع سيناء، هو أنها تؤمن بالتنمية، حيث بات لديها 15 مصنع رخام: "طورنا مطار البردويل وجهزنا قفرى البدو، وأدينا لكل بدوي وأسرته 10فدادين، وبدأنا شكل جديد، لتأمين سيناء بالتنمية والأفراد وعملنا 5 أنفاق".

وأتم: "ما تحقق في الأمن خلال الفترة الماضية، لم نكن نحلم به، وإن شاء الله هنقضي على الإرهاب، وهو ما يعني مزيدا من الاستثمار والتنمية لمصرنا الحبيبة".