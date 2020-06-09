40 مليار جنيه تكلفة تطوير المناطق العشوائية وبناء 165 ألف وحدة سكنية

أولت وزارة الإسكان، اهتماما كبيرا لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة فى مصر، وبناء تجمعات سكنية لائقة، بها كل الخدمات والمرافق.

ووفقا لبيان وزارة الإسكان، فإن الدولة اقتحمت ملفا شائكا، عانت منه لعشرات السنين، وهو ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق، حيث تم تنفيذ 165.958 ألف وحدة، فى 298 منطقة تم تطويرها، بتكلفة 41 مليار جنيه والتى شملت 26 ملياراً للمشروعات و15 مليارا قيمة الأراضي.

وأكد خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، أن فاتورة إعلان مصر خالية من المناطق غير المخططة ستصل إلى 350 مليار جنيه، وسيتم الانتهاء من ذلك عام 2030، وأوضح صديق أن المناطق غير الآمنة يتم التعامل معها بضرورة خروج المواطنين منها ونقلهم لمناطق سكنية آمنة، أما المناطق غير المخططة فهي التى تشهد مخالفات بناء ونقص فى الخدمات وبالتالى يمكن تطويرها وفقا لوضعها الحالي.

ووفقا لبيان رسمي، فإنه جار تم تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى، فى 59 منطقة جارٍ تطويرها، بتكلفة 22 مليار جنيه (14 مليارا للمشروعات + 8 مليارات قيمة الأراضي)، كما تم تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى، بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه، موضحاً أنه تم مؤخرا تطوير ميدان التحرير، وذلك فى إطار مشروعات تطوير القاهرة التاريخية.

وأضاف صديق، أن اجمالى المدن فى مصر، يصل إلى 230 مدينة، بمساحة 417 ألف فدان، منها 160 ألف فدان غير مخطط، أى ما يوازي 40% من مساحة العمران، يسكنها 22 مليون مواطن.