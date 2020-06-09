"بيطري المنوفية" تطهر وتعقم 3022 منشأة لمواجهة كورونا

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية بقيادة الدكتور السيد عوض السيد، والدكتور مدير عام الطب الوقائى بالمديرية، حملة مكبرة لتطهير وتعقيم كل المنشآت التي تخص الطب البيطري، وكل الجهات الحكومية، وبؤر الإصابة الايجابية لفيروس كورونا.

وأوضحت مديرية الطب البيطري، أنه جرى تدبير كل الوسائل المتاحة وحصرها، والتأكد منها، لافتة إلى أنه بدون الأدوات اللازمة، تفشل المهمات، وبعد التأكد من جاهزية الأدوات، قام بشحذ همم الفرق المختلفة، بكل أرجاء مراكز المحافظة، وتشجيعهم والتواجد الميدانى، لتذليل كل العقبات.

وتمكن الطب الوقائى بمديرية الطب البيطرى، من تطهير وتعقيم 3022 منشأة، للوقاية من فيروس كورونا، ضمن جهود المديرية، في التصدي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.