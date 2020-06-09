توزيع 12 ألف طن كيماويات على مزارعين بالمنوفية

صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بأنه اعتبارا من 22 مايو وحتى يوم 31 مايو، تم الانتهاء من توزيع كمية 8013 طن يوريا، وكذلك كمية 4590 طن نترات، بإجمالي زمام محافظة المنوفية.

كما توجد أرصدة متوفرة بالجمعيات الزراعية، بلغت 29060 طن يوريا، وكذلك 670 طن نترات، في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة، لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، للموسم الصيفي 2020.

وأكد الجمل، أنه خلال شهر مايو 2020، تم المتابعة والمرور على مساحة (2400) فدان حدائق فاكهة، وكذلك مساحة (211 ) فدان محاصيل خضر، ويأتي ذلك في إطار حل المشاكل التي تعترض المزار عيين، وإعطائهم التوصيات الفنية المطلوبة للنهوض بكل محصول.