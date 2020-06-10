تتعرف على أول برنامج للطلبة المصريين في الخارج
كتب:
سماح حسن
09:53 ص | الأربعاء 10 يونيو 2020
وفقًا للبروتوكول الموقع بين الأكاديمية الوطنية للتدريب، ووزارة الهجرة، أُطلق أول برنامج مصري للشباب الدارسين في الخارج والموجودين حاليا في مصر، عقب عودتهم من البلاد التي يدرسون بها.
وترصد السطور التالية، أبرز بنود البرنامج، كما يلي:
- اتفاقية تعاون الأكاديمية مع وزارة الهجرة تأتي استكمالا لتعظيم الأعمال التي تنفذها الوزارة.
- الزيارة هي التعاون الثاني بين الوزارة والأكاديمية للاهتمام بشباب المصريين الدارسين بالخارج.
- تعزيز دور المرأة والشباب ودعم توليهم المناصب القيادية من خلال تأهيلهم عمليًا وعمليًا.
- تعريف الشباب بدور الأكاديمية فهي أفضل وأصلح مكان في الدولة لرؤية التغيير الذي تشهده مصر في الفترة الراهنة.
- حصر وتنظيم مجموعات من الطلبة الدارسين في كل دولة من غير المسجلين بالبعثات الدبولماسية، والبدء في تنسيق مجوعات عمل مشتركة للمصريين الدارسين بالخارج في كل دولة
- زيادة الترابط وتعظيم تبادل الخبرات بينهم لدمجهم في جهود التنمية في إطار استراتيجية الدولة 2030.