تتعرف على أول برنامج للطلبة المصريين في الخارج

وفقًا للبروتوكول الموقع بين الأكاديمية الوطنية للتدريب، ووزارة الهجرة، أُطلق أول برنامج مصري للشباب الدارسين في الخارج والموجودين حاليا في مصر، عقب عودتهم من البلاد التي يدرسون بها.

وترصد السطور التالية، أبرز بنود البرنامج، كما يلي: