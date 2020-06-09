"التربية النوعية" بالمنوفية تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

تستعد كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية، لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لمرحلة البكالوريوس، بعمليات تأمين وقائية ضد الإصابة بفيروس كورونا.

وشنت إدارة الطب الوقائي بالكلية، عمليات تعقيم وتطهير واسعة، لكل الأماكن والمدرجات والكنترولات، وفناء الكلية ودورات المياه، وذلك تطبيقا للإجراءات المشددة للتأمين ضد الفيروس، والحد من انتشاره.

وأشارت الدكتورة حنان يشار عميد الكلية، إلى أن الحملة تأتي ضمن عملية التعقيم الدورية، التي تجريها الكلية باستمرار، واستعدادًا لإختبارات الفصل الدراسي الثاني، وتهدف إلى الحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، كما تم التوجيه بضرورة تطهير وتعقيم المدرجات يوميا، بالمطهرات والمنظفات، التي أوصت بها وزارة الصحة.