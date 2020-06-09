انهيار بلكونه وسلالم منزل سكني مكون من 3 طوابق دون خسائر بالمحلة

شهدت منطقة سكة زفتى بمحافظة الغربية، واقعة انهيار بلكونة وسلالم منزل سكني، مكون من ثلاث طوابق، إثر حدوث تصدعات وشروخات مفاجئة، ما أثار حفيظة المواطنين، وأصابهم بحالة من الرعب، خشية تعرض حياتهم للخطر، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بانهيار سقف عقار وبلكونة، بمنطقة موقف زفتى، بدائرة حي ثان المحلة.

وانتقلت القيادات التنفيذية، تحت إشراف رئيس حي ثان المحلة، وتم تشكيل لجنة لمعاينة المنزل، وذلك بعد سقوط سقف الدور الثالث وأجزاء من البلكونة.

وكشفت المعاينة الأولية للمنزل المنكوب، وجود صدأ في حديد التسليح وتآكله، حتى وصل إلى الانهيار في سقف الدور الثالث والبلكونة، وكذا وجود رشح في الحوائط، نتيجة تراكم مياه الأمطار فوق سطح المنزل.

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.