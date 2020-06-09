يوم ونص بـ40 ألف جنيه.. مينا رشاد يحكي معاناته مع مستشفى خاص بالمقطم

اشتكى مينا رشاد، من تعامل أحد المستشفيات الخاصة، مع حالة عمه، الذي توفى بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال رشاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن عمه أصيب بفيروس كورونا، وذهبوا به لمستشفى خاص في منطقة المقطم، وكانت حالته خطيرة، حيث وصلت نسبة الأكسجين في دمه لـ40%.

وأشار إلى أن المستشفى، رفض إدخاله قبل دفع مبلغ 40 ألف جنيه تحت الحساب، وأنه دفع المبلغ بالفعل، لافتًا إلى أن عمه بقى في المستشفى يوم ونصف فقط، ثم توفى.

وأضاف: "عمي كان في سرير عادي في مكان أزبل من أي مستوصف في مكان شعبي"، لافتًا إلى أنهم نقلوه للعناية المركزة، مقابل 25 ألف جنيه في اليوم، ثم توفى.

وتحدث رشاد عن الموقف الذي حدث بعد ذلك، حيث رفضوا تجهيز الجثمان، وطلبوا منه هو أن يقوم بتجهيز جثمان عمه، ورفضوا مساعدته، لافنتا إلى أنه ظل لمدة ساعتين، لحين تمكن من إخراج جثمان عمه للسيارة، وأنهم عرضوا عليه وضعه على كرسي متحرك ونقله للسيارة، دون أي اعتبار لحرمة الميت.

وتابع: "بالفلوس عرفت أدخل ناس لابسة ماسكات وبدل، عشان تنقله من المستشفى للعربية"، لافتًا إلى أنهم طلبوا منه الذهاب لشراء الكيس الجلد، الذي يتم وضع فيه الجثمان.