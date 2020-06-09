تخاذلوا في العمل.. نقل طبيب و9 صيادلة بالبحيرة لمستشفى بنها التعليمي

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالتنسيق مع الدكتور محمد فوزي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تكليف طبيب و9 صيادلة، بمستشفى دمنهور التعليمي، بالعمل بمستشفى بنها التعليمي، اعتبارا من اليوم 9 يونيو.

وقال "آمنة" فى بيان، نقل المشار إليهم، أتى لما ما بدر منهم من تراخي فى العمل، وتخاذلهم عن تأدية واجبهم الوظيفى والوطنى، تجاه المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد بمحافظة البحيرة، وهو الأمر غير المقبول تماما.

كما تقرر تكليف الصيدلانية صفاء السيد عبدالحميد هدهد، كبير أخصائيين الصيادلة بدرجة مدير عام، بالتواجد المستمر يوميا بصيدلية العزل بمستشفى دمنهور التعليمي، طوال فترة العمل بالصيدلية، وذلك لضمان حسن سير العمل، وانتظام العمل بصيدلية العزل، ومتابعة أى تكليفات يصدرها إدارة المستشفى.