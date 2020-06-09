زايد: 23 مليار جنيه تكلفة المشروعات الإنشائية للمرحلة الثانية من التأمين الصحي

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه لولا المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع الصحي، لاختلف وضع البلاد في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، إلى الأسوأ بكثير.

وأضافت خلال حوارها عبر شاشة "اكسترا نيوز": "هذه المبادرات حسنت الصحة العامة، فتخيل لو أن مريضًا بفيروس سي أصيب بفيروس كورونا، أو أحد المصابين بمشاكل في القلب، وغيرها من الأمراض".

وتابعت، أن التأمين الصحي الشامل هو الهدف الأسمى للإصلاح الصحي بمصر: "خدم المنظومة الصحية وبقى عندنا كفاءات في كل مصر، بالجودة والرعاية الصحية وحساب التكاليف حتى مجال تقديم الخدمة، ولم يتوقف إعداد المحافظات الخمس التاليين لبورسعيد حتى هذه اللحظة، وهي محافظات جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، الإسماعيلية، والسويس".

وأضافت سجلنا أكثر من 65% من الأسر، وانتهينا من معظم المشروعات الإنشائية التي تكلفت أكثر من 23 مليار جنيه، دربنا على الجودة وطب الأسرة، وبعد الانتهاء من هذه الأزمة، ستكون هناك أخبار مفرحة للمواطن المصري بدخول العديد من المحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل.