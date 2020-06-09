إجراء أول ولادة لسيدة مصابة بكورونا في عزل جامعة المنصورة

أجرى الفريق الطبي بمستشفى العزل بجامعة المنصورة، أمس الاثنين، أول عملية ولادة، لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور الشعراوي كمال، مدير مستشفى المنصورة الجامعي، إن الفريق الطبي أجرى عملية ولادة قيصرية لسيدة عمرها 30 عاما، بعد يوم واحد من استقبالها بالعزل، وأنجبت أول مولود، تحت إشراف فريق طبي من أطباء (التخدير، والعناية المركزة، والأمراض الصدرية، والنساء والتوليد، والأطفال وحديثي الولادة)، والفريق المعاون من التمريض والفنيين، بقياده الدكتورة مروة عمر، مدرس الأمراض الصدرية، وتحت إشراف الدكتور عمرو سمير مدير مستشفى العزل.

وأضاف الشعراوى، في تصريح صحفي، أن إدارة المستشفى ذللت كل الصعوبات الفنية أمام الطاقم الطبي، حتى يقوم بدوره على أكمل وجه، مشيدا بالدعم الكبير الذي تلقاه مستشفى العزل من الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والمراكز الطبية.

وأشار إلى أن المريضة من قاطني القاهرة الكبرى، وتوجه الأهل بها إلى المنصورة، قلعة الطب بعد أن ساءت حالتها، حيث وجدت العناية الفائقة بمستشفى العزل.

وأشادت الدكتورة نسرين عمر عميد كليه الطب، بفريق العمل والدور الذي يقوم به مستشفى العزل، لخدمه المرضى من جميع أنحاء الجمهورية.

يذكر بأن الدكتور أشرف عبدالباسط، قرار في 1/6/2020 البدء في تشغيل مبنى الباطنة الخاصة (مستشفى العزل) بسعة 100 سرير و12 سرير عنايه مركزة كمرحلة أولى يليها مستشفى النقاهة، ومجمع العنايات ومركز تقيم فيروسات الجهاز التنفسي بسعة 120 سرير و75سريرعناية مركزة.