البترول: تحديث برنامج جذب الاستثمارات وتحقيق نجاحات به

تتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية، العديد من مشروعات تحديث قطاع البترول، ومنها برنامج تحديث جذب الاستثمارات.

وقالت الوزارة، إن المشروع يهدف إلى تحقيق المزيد من الاستثمارات، عن طريق تطوير نظم المزايدات، في مجال البحث والاستكشاف، وتبسيط الإجراءات المتبعة، وتطوير نموذج الاتفاقيات، واختصار الفترات الزمنية، لتوقيع الاتفاقيات لايجاد مناخ استثماري جاذب.

وحقق المشروع العديد من الإنجازات:

-تطوير نظام المزايدات وإعداد نموذج محدث للاتفاقيات.

-تهيئة مناخ ملائم للاستثمار بمختلف أنشطة القطاع مما ساهم في ضخ العديد من الشركات الأجنبية لاستثمارات كبيرة من خلال استئناف بعض الشركات لأنشطة البحث والاستكشاف مثل شركة شل، ودخول بعض الشركات لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف مثل شركة إكسون موبيل، فضلاً عن جذب شركات جديدة.

-الانتهاء من إجراءات إقامة مشروع "بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج" للترويج للفرص الاستثمارية في قطاع البترول في مجال البحث والاستكشاف.

-مراجعة بعض بنود الاتفاقية لملائمة تحديات الاستكشاف في غرب البحر المتوسط والبحر الأحمر.