البترول: 239 كشفا توفر 355 مليون برميل زيت و29 تريليون قدم مكعب غاز في 5 سنوات

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن النشاط الاستكشافي في قطاع البترول، هو ثمرة الجهد المبذول فى قطاع الاتفاقيات البترولية، حيث تعمل في مصر، حاليا أكثر من 60 شركة عالمية في مجال البحث عن البترول واستغلاله في 164 منطقة التزام في البحر المتوسط، ودلتا النيل، والصحراء الغربية، والصحراء الشرقية، وسيناء، وصعيد مصر.

وأضافت الوزارة، أنه نتيجة للعمل المتواصل في مجال البحث عن البترول واستغلاله خلال الفترة الماضية، فقد تحقق عدد من الاكتشافات المهمة التي أضافت احتياطيات لمصر من الزيت والغاز، خلال الفترة من عام 2013 وحتى يوليو 2018.

وأشارت إلى أنه جرى تحقيق 239 كشفا (157 زيت – 82 غاز) خلال تلك الفترة، حيث أضافت هذه الاكتشافات احتياطيات قدرها 355 مليون برميل زيت ومتكثفات، بالإضافة إلى حوالي 29 تريليون قدم مكعب غاز، وجرى توقيع 83 عقد تنمية خلال نفس الفترة.