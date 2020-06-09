مستشار الرئيس لـ"أصحاب المستشفيات الخاصة": نمر بظروف صعبة.. والربح ليس شرطا الآن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن أسبوع العيد، وما تخلله من سفر ولقاءات أسرية، السبب وراء ارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، فالإصابات منذ العيد، أصبحت في عائلات، وليس في شخص كما كان في السابق، موضحًا أن الرأي العام، يتأثر بالأرقام، وما يقال حول كورونا، كما أن المؤسسات المصرية تعمل على مدى الساعة، وتتابع كل ما هو يتعلق بكورونا.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا في مصر تسير في المقاييس العلمية الافتراضية، وتتعامل مع أرض الواقع، مناشدا الجميع الالتزام بالتعليمات بالإجراءات الطبية والاحترازية، من أجل تجاوز الجائحة، مضيفًا "العلاج المنزلي ناجح، ويحتاج أن يتبع المربض التعليمات التي تنص عليها وزارة الصحة".

ومن حيث تسعيرة المستشفيات الخاصة، أكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه تواصل مع بعض المستشفيات الخاصة، وتحدث معهم في كل التفاصيل المتعلقة بعلاج مرضى فيروس كورونا، وأضاف قائلا: "مصر تمر بظروف صعبة والربح ليس شرط الآن، وهناك مستشفيات تبذل كل ما لديها ولا تبالغ في الأسعار، وأخرى تبالغ في الأسعار".