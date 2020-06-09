كريمة يوجه نصائح للوقاية من بكورونا عند فتح المساجد: "مفيش وقت للدلع"

شدد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الكافية، مع إعادة فتح المساجد من جديد، فمحاذاة الكتف في الكتف في صلاة الجماعة، تكون في الأوقات العادية، بينما تعيش مصر والعالم فترة استثنائية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيجب التباعد الاجتماعي، حتى لا يصيب الآخر بهذا الفيروس.

وأضاف كريمة، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، المذاع على قناة مصر الأولى، أنه لا مانع بعد مليء المسجد بالمصلين من غلقه، خوفا من انتشار وباء كورونا، "اللي بيعترض شايف نفسه أن إحنا في زمن الطرف والدلع ، الناس ناقصة تقول عاوزه مسجد لكل مواطن".

وشدد أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، على أنه يجب على كل مواطن، أن يتوضأ في المنزل قبل ذهابه لصلاة الجماعة، فالأصل الوضوء قبل الذهاب لصلاة الجماعة، بدلا من الوضوء في المسجد حتى تأخذ حسنات الخطوة التي تخطوها وهو الإنسان على وضوء، فضلًا عن ضرورة الذهاب إلى المسجد بسجادة الصلاة مطهرة ومعقهم للمحافظة على سلامة الإنسان.