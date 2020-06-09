أحمد كريمة: زبيبة الصلاة "تجمع دموي" ولا وجود لها في الإسلام

تحدث الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، ما تُسمى بـ"زبيبة الصلاة"، التي تّظهر في مقدمة الرأس، موضحًا أنه لا يوجد ما يُسمى بظهور زبيبة من كثرة الصلوات، مؤكدًا أنه ذهب لأكثر من دولة، ولم يجد شخص به زبيبة، مؤكدًا أن الزبيبة لا وجود لها في الإسلام.

وأضاف "كريمة"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري": "ما وٌصف عن أن ما كان في وجه النبي زبيبة صلاة غير صحيح، فلم تذكر أي كتب دينية أن وجه الرسول كان فيه زبيبة"، وأشار كريمة إلى أن الزبيبة ماهي إلا تجمع دموي وليست موجودة إلا عند المصريين.

من ناحية أخرى، دعا أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، المتعافين من كورونا، بالتبرع بالبلازما، لإنقاذ حياة المرضى، حيث تتفق الشرائع السماوية جميعها، على حض الإنسان لفعل الخيرات، وهو من باب إحياء النفس، "على المتعافين أن يتبرعوا بالبلازما من باب شكر الله على نعمة الشفاء، ثم من باب المشاركة المجتمعية".