"الأعلى للآثار" يتوقع عودة السياحة الخارجية لمصر في يوليو المقبل

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنّه فور عودة السياحة الخارجية المتوقع أن تكون في شهر يوليو، فسيكون أولى المتاحف التي يعاد افتتاحها أمام الزائرين هو متحف الغردقة، يتبعه فتح جزئي لبعض المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية.

وأضاف وزيري، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنّ قرار إعفاء مستأجري البازارات والكافيتريات والمناطق والمتاحف الأثرية التابعة للمجلس، لشهور يونيو ويوليو وأغسطس، لافتا إلى أنّ المجلس أصدر قرارا من قبل بإعفاء أصحاب تلك المناطق بنسبة 50% من الإيجارات في شهري مارس الماضي، وتلاه قرار بإعفاء تلك الأماكن من دفع القيمة الإيجارية عن شهري أبريل ومايو الماضيين.

وأوضح أنّه مند بداية أزمة فيروس كورونا، عقد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني اجتماعات دورية مع غرف شركات السياحة، وكان هناك قرارات صارمة بعدم تسريح العمالة والاهتمام بالعاملين في مجال السياحة بصفة عامة سواء العاملين في الفنادق أو شركات السياحة أو القرى أو الغرف أو الكافيتريات أو المطاعم السياحية.

وأشار إلى أنّ هناك مجهودا من وزارات الحكومة، مثل وزارة الكهرباء التي قررت تأجيل دفع فواتير الكهرباء، ووزارة المالية التي أعطت إعفاءات وإرجاءات وقروض للعاملين في شركات السياحة والمستثمرين بلا اشتراطات أو ضمانات.