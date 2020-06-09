الكهرباء: 41 محطة محولات جاهزة للتشغيل نهاية 2020

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّه جرى إضافة قدرات كهربائية من 2014 حتى نهاية 2019 بأكثر من 38 ألف ميجاوات، لافتا إلى أنّ مصر لديها مساحات مخصصة لتوليد الطاقة المتجددة 90 ألف ميجاوات.

وأضاف شاكر، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان شرائح الأسعار الجديدة للكهرباء، أنّ وزارة الكهرباء وضعت خطة استراتيجية للطاقة لسنة 2035، ومن المفترض إنتاج 20% من الطاقة المتجددة بالحمل الأقصى عام 2022.

وتابع وزير الكهرباء أنّ هناك 49 محطة محولات كهربائية تكون جاهزة بنهاية العام الحالي، وفي 10 مايو 2020 جرى الانتهاء من ربط منطقة مرسى علم بالشبكة الكهربائية لأول مرة، مؤكدا أنّ 41 محطة محولات كهربائية ستكون جاهزة في نهاية العام الحالي.