كفر الشيخ تتلقى استفسارات حول كورونا وتخصص فرقا طبية للرد عليها

تلقت محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، عددًا من الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا، تمهيدًا للرد عليها.

واستقبلت المحافظة الاستفسارات من خلال الخط الساخن على رقم (114)، والخط الأرضي رقم (047322822)، لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم حول الفيروس، كما جرى تخصيص الخطين لتلقي الشكاوى الخاصة بالمنظومة الطبية فى المستشفيات المخصصة لعزل المصابين.

وقال المحافظ، إنه يجرى توجيه الشكاوى لمديرية الصحة وتوجيه الفرق الطبية لفحصها، مشيرًا إلى ان إطلاق الخط الساخن وتخصيص رقم أرضي، يأتى ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة للحد من انتشار الفيروس، مؤكدًا المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأي شكاوى ترد عبر الخط الساخن، والتأكد من التعامل الفوري مع أي حالات اشتباه.

وأضاف المحافظ، أنه يجرى استقبال الشكاوى أيضًا من خلال غرفة أزمات، وعمليات ديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة، للرد على الاستفسارات المتعلقة بالفيروس، وكيفية التعامل والإجراءات اللازمة للتعامل معها.

وكان "نور الدين"، قد أكد على المرور اليومي والمستمر على 13مستشفى، خُصصت لعلاج المصابين بفيروس كورونا، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وتقديم الخدمة للمواطنين، ومتابعة جاهزية المستشفيات والنظافة وأعمال التعقيم، والتخلص الآمن من النفايات.