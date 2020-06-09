الإسماعيلية: نتلقى استفسارات كورونا ونرد عليها في الحال

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، تخصيص الرقم "114" على مدار 24 ساعة لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

كما أشار إلى تخصيص الرقم "3227423" الخاص بمديرية صحة الإسماعيلية، للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين.

وأكد المحافظ أنه يتابع من خلال غرفة العمليات على مدار اليوم أي شكاوى ترد عبر الخطوط الساخنة، للتأكد من التعامل الفوري مع أي حالات اشتباة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن الخطوط ساهمت في تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسي "105" التابع لوزارة الصحة.

وكشفت مصادر بمديرية الصحة بالإسماعيلية، أن الخطوط المخصصة تلقت اتصالات لمواطنين لديهم أعراض كورونا، مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتم التعامل مع الشكاوى فور وصولها بالكشف والإحالة إلى مستشفيات العزل المتوسطة، ومنها مستشفيي الصدر والحميات، والمستشفى العام.

وأوضحت المصادر أنه يتم إجراء المسحة الخاصة بكورونا، وتحدد الغرفة المركزية بوزارة الصحة نقل الحالة إلى مستشفى أبوخليفة للعزل الطبي، كما يقوم فريق الطب الوقائي بأعمال فحص يومية للحالات بمدن ومراكز المحافظة، وتحديد حالات العزل المنزلي، ومنحهم الأدوية الخاصة بذلك.