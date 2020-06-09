إزالة 31 تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، حملات إزالة لكافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، وكذلك البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وقال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 31 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 4 حالات تعديات بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 258 مترًا مربعًا، و18 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 3703 أمتار مربعة، و9 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 1255 مترًا مربعًا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الاثنين 816 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3943 فدانًا و5 قيراط و16سهمًا، و3464 حالة إزالة مباني بمساحة 472517 متر مربع.

وكان محافظ المنيا، قد شدد في أولى اجتماعاته مع رؤساء المدن الجدد عقب ظهور حركة المحليات التي أعلن عنها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على المتابعة المستمرة، لتنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال تحرير المخالفات تمهيدًا لتحويلها للنيابة العسكرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.