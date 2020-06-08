رئيس مرسى مطروح الجديد: تطوير منظومة العمل وحلول فورية للشكاوى

أعلن وجيه عبدالرازق رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح الجديد، أن توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقضي بتقديم حلول فورية لجميع المعوقات التى تواجه الإدارات الخدمية، والتي تقدم خدمات يومية للمواطنين، خاصة فى قطاعات النظافة والكهرباء، وذلك فى حدود الإمكانيات المتاحة.

وعقد "عبدالرازق" الاجتماع الأول، اليوم الاثنين، مع القيادات والإدارات الخدمية بمجلس المدينة، للوقوف على المعوقات التي تواجه العمل.

وقال "سنعمل على الارتقاء بمنظومة العمل في الإدارات الخدمية، بهدف المساهمة فى تطوير أداء العمل، بما ينعكس على تقديم خدمة متكاملة للمواطن".

وأضاف أنه سيتم رفع تقارير دورية تتعلق بجميع القضايا والمشاكل، لتقديم حلول سريعة للشكاوى العاجلة على مدار الساعة، والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالمدينة.