مدينة مرسى مطروح تشن حملات لإزالة إشغالات الطرق بالأسواق الحضارية

أعلن اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح عن قيام حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة للباعة الجائلين ،اليوم، فى منطقة زاهر جلال وفى الأسواق الحضارية بمطروح من خلال الحملة المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق والإدارات المعنية.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه بتكثيف حملات إشغالات الطريق للباعة الجائلين لفرض الإنضباط بالشارع بالتزامن مع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19". وقال "المعداوى" إنه سيتم التحفظ على جميع أنواع اشغالات الطريق التى تحتل الأرصفة والتى تعيق حركة سير المواطنين وبعد التنبية عليهم أكثر من مرة والتى تساعد على زيادة التجمعات فى ظل إنتشار فيروس كورونا.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الأرصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من إنتشار الباعة الجائلين بالمدينة والتنبية على أصحاب الماشية بعدم تركها فى الشوارع حفاظ على الشكل الحضارى للمدينة.