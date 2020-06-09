124 مليار جنيه انخفاضا بإيرادات الدولة في الـ 3 شهور الماضية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة قبل أزمة كورونا كان يعاني من تباطؤ شديد، موضحا أنه سيكون هناك انخفضا حادا في النمو الاقتصادي في العالم، وبالتالي أثرت الأزمة على الاقتصاد المصري بشكل كبير.

وأضاف "معيط" خلال لقاء ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر 2"، أن انتشار وباء كورونا أثر سلبا على كثير من القطاعات والأنشطة ما أثر على انكماش الاقتصاد العالمي، وأن هناك الكثير من المجالات والصناعات مغلقة بشكل كامل.

وأوضح أن هناك انخفاضا في إيرادات الدولة خلال الـ 3 شهور الماضية في حدود 124 مليار جنيه، وانخفاض معدلات النمو من 6% إلى 4%، لافتا إلى أن جائحة كورونا تتطلب إنفاق الكثير من المصروفات لتوفير المستلزمات الطبية، وتحملت الدولة عبء مساندة ودعم العمالة غير المنتظمة.