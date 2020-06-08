إعلام النواب ترفض مقترحات "الإعلام" بموازنتها وتتمسك بنسخة "المالية"

شهدت مناقشات موازنة وزارة الدولة للإعلام، جدلا واسعا في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام الذي انعقد اليوم، إذ رفضت اللجنة الاقتراحات الخاصة بالوزارة بشأن الموازنة المٌقدمة من وزارة المالية، وأقرت في النهاية الموازنة المٌقدمة من "المالية" كما هي.

وانتقد النائب جلال عوارة، بعض المقترحات التي جاءت من وزارة الإعلام، وأبرزها المطالبة بـ300 ألف جنيه للاستعانة بمستشارين، وخبراء لتطوير المنظومة الإعلامية.

ولفت عوارة إلى أنّ تطوير منظومة الإعلام ليس من اختصاص الوزارة، منتقدا اقتراحا بتخصيص بند مكافآت لتطوير الإعلام الخاص: "لما الوزارة تطور الإعلام يبقى المجلس الأعلى للإعلام يشرب نسكافيه، لأن التطوير من ضمن اختصاصاته وليس الوزارة".

ووافقت اللجنة، في النهاية على اعتماد موازنة الوزارة للعام المالي 2020-2021 وفقا لما ورد من وزارة المالية، رافضة المقترحات الإضافية التي جاءت من وزارة الدولة للإعلام بالموازنة، وهو ما علق عليه ممثل وزارة المالية، قائلا: "المقترحات لم ترد للوزارة، ولا يتم تخصيص أي مبالغ إلا بعد التأكد من أنّ كل جنيه سيتم إنفاقه في مكانه الصحيح.