إعلام النواب ترفض مقترحات "الإعلام" بموازنتها وتتمسك بنسخة "المالية"
نائب: لما الوزارة تطور الإعلام يبقى المجلس الأعلى للإعلام يشرب نسكافيه
كتب:
محمد طارق
04:02 م | الإثنين 08 يونيو 2020
شهدت مناقشات موازنة وزارة الدولة للإعلام، جدلا واسعا في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام الذي انعقد اليوم، إذ رفضت اللجنة الاقتراحات الخاصة بالوزارة بشأن الموازنة المٌقدمة من وزارة المالية، وأقرت في النهاية الموازنة المٌقدمة من "المالية" كما هي.
وانتقد النائب جلال عوارة، بعض المقترحات التي جاءت من وزارة الإعلام، وأبرزها المطالبة بـ300 ألف جنيه للاستعانة بمستشارين، وخبراء لتطوير المنظومة الإعلامية.
ولفت عوارة إلى أنّ تطوير منظومة الإعلام ليس من اختصاص الوزارة، منتقدا اقتراحا بتخصيص بند مكافآت لتطوير الإعلام الخاص: "لما الوزارة تطور الإعلام يبقى المجلس الأعلى للإعلام يشرب نسكافيه، لأن التطوير من ضمن اختصاصاته وليس الوزارة".
ووافقت اللجنة، في النهاية على اعتماد موازنة الوزارة للعام المالي 2020-2021 وفقا لما ورد من وزارة المالية، رافضة المقترحات الإضافية التي جاءت من وزارة الدولة للإعلام بالموازنة، وهو ما علق عليه ممثل وزارة المالية، قائلا: "المقترحات لم ترد للوزارة، ولا يتم تخصيص أي مبالغ إلا بعد التأكد من أنّ كل جنيه سيتم إنفاقه في مكانه الصحيح.