محافظ بني سويف يسلم مساعدات زواج للفتيات الأيتام في احتفالية الأورمان

سلًم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، عددا من المساعدات المادية والعينية والمشروعات الصغيرة، مقدمة من جمعية الأورمان للفئات الأولى بالرعاية، بقيمة إجمالية تزيد عن 200 ألف جنيه، تضمنت أجهزة تعويضية لذوى الاحتياجات الخاصة ومساعدات زواج للفتيات الأيتام ومشروعات صغيرة للفئات الأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع جمعية الأورمان بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، وفي حضور اللواء هشام شادى السكرتير العام، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و إمام أحمد إمام مدير مشروعات الجمعية ببني سويف.

وخلال الفعالية تم تسليم عدد 23 سماعة أذن طبية لبعض الأشخاص من ذوى الإعاقة السمعية، قيمة السماعة الواحدة 5500جنيه، وعدد 5 مساعدات زواج للفتيات الأيتام وغير القادرات بواقع 10 آلاف جنيه لكل فتاة، بالإضافة إلى تسليم عقد لمشروع صغير "كشك مجهز بالبضاعة والثلاجة" بقيمة 25 ألف جنيه.

وأعرب المحافظ عن سعادته لحضور هذه الفعالية، وقدم التهنئة للفتيات، متمنيا لهن التوفيق والسعادة فى حياتهن المقبلة، ومشيدا بالدور الكبير والهام الذى تقوم به جمعية الأورمان باعتبارها نموذجا رائداً في مجال العمل الأهلى والخيري بكافة محافظات مصر، مشيرا إلى التاريخ والرصيد الحافل لمساهمات الجمعية في العديد من المجالات الخدمية والتنموية،لاسيما في مجال إعمار وتأهيل القرى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجاُ، فضلا عن اسهاماتها الواضحة في مجال تقديم الرعاية وتوفير الدعم المادي والصحى للفئات والأسر الأولى بالرعاية والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.