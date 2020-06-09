محافظ بني سويف ينعى ممرضة توفيت بكورونا في المستشفى التخصصي

نعى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، ببالغ الحزن والأسى، ممرضة بالمستشفى التخصصى، وافتها المنية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، أمس.

وأعرب المحافظ، عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيدة، وكل أبناء القطاع الصحي، التى استشهدت أثناء تأدية واجبها، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها وأبناء بني سويف جميعهم، نعمة الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بنى سويف، على عظم ما يقوم به جيش مصر الأبيض من جهود وتضحيات، في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى تفانيهم وإخلاصهم الكبير فى أداء واجبهم المهنى والإنسانى، تجاه أبناء وطنهم الغالى مصر، داعيا المولى عز وجل، أن يحفظ الوطن من كل مكروه وسوء، وأن يرفع الوباء والبلاء.

ولفظت ممرضة بقسم الأشعة بمستشفى بني سويف التخصصي، أنفاسها الأخيرة، مساء أمس، داخل العناية المركزة بالمستشفى، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، لتشهد المحافظة، أول حالة وفاة بين أطقمها الطبية.

واحتجز مستشفى بني سويف التخصصي، كوثر علي محمد، رئيسة تمريض قسم الأشعة بالمستشفى التخصصي، قبل 5 أيام إثر ظهور أعراض فيروس كورونا عليها، وعقب سحب عينة منها، ثبتت ايجابيتها للفيروس، قبل أن يتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة، وتلفظ أنفاسها الأخيرة داخلها.