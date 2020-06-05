صور.. حفيد حسن حسني يوجه رسالة إلى جده: "أشوفك قريب على خير"

كتب حسن هشام حفيد الفنان حسن حسني، رسالة إلى جده عبر حسابه الخاص بموقع "فيس بوك" بعد أيام من رحيل الفنان حسن حسني، كما نشر عدد من الصور التي تجمعه بجد.

وقال حسن في رسالته: "أي حد لما كان بيعرف إني حفيدك كنت بلاقي فرحة في عينه ونظرة احترام و تقدير، الحجات دي كانت دايما بتفرحني وببقى شايف قد إيه الناس حباك، حتى لو ماتعاملتش معاك شخصيا وقد إيه أنا فخور إني حفيدك ومتشرف وفي كذا حد كنت واعده إنه هيشوفك، وجود اسمك في بطاقتي وإني شايل اسمك كان بالنسبالي أمان وفخر وعشان كده كنت دايما واخد بالي في معاملتي مع الناس، وإني اتعلمت منك إن حب الناس بالدنيا كلها وفكرة إني شايل اسمك دي مسؤولية كبيرة".

وأضاف: "بحاول دايما إني أبقى ناجح عشان أشرفك عشان أنت دايما كنت واقف في ظهر كل واحد فينا، أنا وإخواتي اللي هما كل أحفادك وكنت دايما بتنصحني وأكتر حاجات نصحتني بيها هي حب الناس وإن مشوار الألف ميل بيبدأ بخطوة، وإني ما أيأسش وكمان حضرتك بركتنا ومثلنا الأعلى وعلمتنا فعل الخير وعودتنا دايما إننا نتجمع ونخاف على بعض، وكنت دايما بتخاف علينا من أصغرنا لأكبرنا، عمرك ما حسستنا إنك جد على قد ما كنت صاحب كل واحد فينا، وكل واحد فينا كان لي معزة خاصة عندك وكنت حنين علينا قوي وقلبك أبيض ومصدر الطيبة".

مضيفا: "كانت الناس دايما بتسألني عنك وعن معاملتك معانا كنت دايما باقولهم إنك بركتنا وقد إيه طيب وحنين ومصدر البهجة في العيلة وإنك ظهرنا اللي اتكسر دلوقتي واللي الناس ماتعرفوش إنك كنت بتضحكنا على الحقيقة أكتر من ورا الكاميرا وإن تقريبا كل الشخصيات اللي مثلتها إحنا عشناها، وعشان دايما كنت مش بتحب تتعبنا ومش بتقل علينا فضحكت علينا وسبتنا في 24 ساعة مع إني كان نفسي تفضل معانا لغاية لما تشوفني أنا و كل إخواتي الـ 5 في بيوتنا وتشوف أولادنا، لكن أمر الله نفذ ولا اعتراض على قضاء ربنا، والبهجة راحت معاك ومصر والدول العربية كلها عزونا وحسوا بآلامنا، لأنك كنت موجود داخل كل بيت وأجيال كتير اتربت على إفيهاتك، وكنت فعلا جوكر، عشان زي ما بتعرف تضحكنا زي ما بتعرف تبكينا".

واختتم حسن رسالته: "مهما اتكلمت وقلت مفيش كلام يوصفك أو يوصف جمال روحك الحلوة اللي هنفضل عايشين بيها حولينا، أنا فعلا محظوظ إني أتولد حفيدك وإني شايل اسمك وعارف إنك دلوقتي في مكان أحسن بكتير وإنك مع جدتي وبنتك اللي كانت أقرب حد ليا واللي من ساعة فراقها وأنت تعبان، ودلوقتي حضرتك ارتحت فيارب أبقى محظوظ أكتر، وأحصلكوا وأبقى مرتاح معاكوا عما قريب إن شاء الله أشوفك على خير".

ورحل الفنان حسن حسني عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته، عن عمر يناهز 88 عاما.