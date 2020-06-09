محافظ المنوفية يتفقد مشروع محطة صرف منشأة سلطان

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مشروع محطة معالجة صرف صحي منشأة سلطان بمركز منوف "تسليم ابتدائي" بتكلفة تقديرية 80 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن الخدمة ستدخل قرى "غمرين - صنصفط - وكفر العامرة" قبل 30 سبتمبر المقبال، ضمن خطة المحافظة لتوفير مشروعات البنية التحتية.

وتعمل المحطة بطاقة 12 ألف م3/ يوم بالإضافة إلى محطات أخرى جرى تطويرها، بتكلفة تقديرية 240 مليون جنيه، حيث يبلغ عدد المستفيدين منها 120 ألف نسمة.

وقال رئيس الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إن إجمالى عدد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة والجار تنفيذها بمركز ومدينة منوف 34 مشروعا بطاقة 89ألف م3/ يوم، وبتكلفة تقديرية مليار و624 مليون جنيه.