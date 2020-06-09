البرغوثي ينشر صورة لمجدي يعقوب: شكرا للعالم الجليل وسحقا لتجار المرض

نشر الكاتب الصحفي محمد البرغوثي، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، صورة للبروفيسور مجدي يعقوب وهو يتابع حالة أحد الأطفال، معلقا عليها: "طبيب القلوب طيب القلب النبيل مجدي يعقوب يتابع حالة طفل بعد إجراء جراحة قلب".

وتابع البرغوثي، قائلا: "هذه الصورة وتحديدا نظرات العيون فيها، وبالأخص النظرات المتبادلة بين الطفل وطبيبه، فيها معان مذهلة تعز على الوصف، وأيضا نظرات الامتنان والرضا في عيون والدة الطفل وهي تتابع حديث الدكتور مجدي مع طفلها المريض، ثم نظرة الطبيب المساعد الذي يتابع تعبيرات وجه الطفل وهو ينظر لهذا العملاق الحنون نظرة كلها تساؤل ودهشة".

وتابع: "يا ربي على جلال وجمال المشهد، هل يوجد في الحياة ما هو أطيب وأنبل من رحمة وحنان قلب عالم وطبيب عملاق على إنسان مريض".

وتساءل: "وهل يوجد في العالم ما هو أحط وأقذر من أصحاب المستشفيات الخاصة الذين ضاعفوا أسعار علاج المرضى عشر مرات أثناء انتشار وباء كورونا".

واستكمل: "منذ اللحظة التي وصلتنا فيها استغاثات المرضى المكلومين من سعار ووحشية تجار المرض، وهذه الصورة المهيبة تلح على عقلي، عملاق وعالم حقيقي وطبيب من أكفأ وأمهر أطباء العالم يذوب رقة وحنانا، وهو يمنح العلاج والجراحات والمتابعة المستمرة لأطفال فقراء يتلقون العلاج الحقيقي مجانا".

وواصل: "في مقابل حفنة لصوص وسماسرة وأثرياء حرب خرجوا على الناس الموجوعين شاهرين سيوف الخسة والغدر واستولوا على شقاء أعمارهم نظير مجرد إقامة في مستشفيات استثمارية تفتقر - كما يعلم الجميع - إلى أبسط معايير الكفاءة المهنية".

واختتم: "تعظيم سلام للعالم المهيب مجدي يعقوب، وسحقا لكل تجار المرض الذين سرقوا أموال المرضى وشقوا جيوب أسرهم دون أن يقدموا لهم غير التوحش والخسة والغدر وعاملوهم كما لو كانوا محتجزين في أقسام الشرطة".