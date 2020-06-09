القوى العاملة: 17 ألف عامل غير منظم  بالإسماعيلية يصرفون 8 ملايين جنيه المنحة الرئاسة

قامت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية بمتابعة صرف الدفعة الأولى من منحة الرئيس عبدالفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة لنحو 17 ألفاً و 491 عاملا بإجمالى مبلغ 8 ملايين و 745 ألف و500 جنيه من خلال 42 مكتبا للبريد و 28 فرعا للبنك الزراعى.

تلقي محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريراً بذلك من ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية ، أشار فيه إلي أن المديرية قامت خلال مايو الماضي من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 215 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص.

وأضاف أن المديرية قامت بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني وتشجيع المبادرات من الكيانات الإقتصادية المختلفة لدعم العمالة غير المنتظمة .