17 إنجازا للأوقاف في 6 سنوات للسيسي.. الوسطية تعود للمنابر

عملت وزارة الأوقاف منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم لتنفيذ الخطة الدعوية الوسطية، وتحقيق مبادئ ثورة 30 يونيو، من رفض الاستبداد الديني الذي صنعته الجماعات الارهابية وتشر الوسطية.

وبالأرقام، نجحت الأوقاف وعلى رأسها الدكتور محمد مختار جمعة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إحداث نقلة نوعية في جميع المجالات الدعوية والتنموية، خلال 6 سنوات من قيادة السيسي رئيس الجمهورية.

وحققت وزارة الأوقاف نقلة نوعية في جميع المجالات، وجاء أهم ملامحها كما يلي:

افتتاح أعظم أكاديمية لتدريب الأئمة والدعاة في العالم. صوت الحق يعلو في مآذن مصر بإنفاق أكثر من ستة مليارات جنيه على عمارة بيوت الله (عز وجل). أكثر من مئة وخمسين مؤلفًا ومترجمًا لنشر الفكر الوسطي المستنير. (1200) مدرسة قرآنية، و(303) مدرسة علمية جديدة. نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الوزارة في مجال الدعوة إلكترونيًا. أكثر من مليار وستمائة مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع. تحسين الأحوال المالية للأئمة، وتعظيم جميع الأنشطة الدعوية وخدمة القرآن الكريم. تمكين الشباب من مفاصل العمل القيادي والدعوي بالوزارة. تعزيز دور مصر الريادي في نشر الفكر المستنير عالميًا. تعظيم جميع الموارد الذاتية للوزارة بأرقام غير مسبوقة. عمل أعظم أطلس وقفي في العالم لحفظ أعيان الوقف. نقلة نوعية في تحسين الأحوال المالية للأئمة. بناء نسق فكري وسطي مستنير وبرامج إعداد وتأهيل عصرية للأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف. حركة دائبة في مجال التأليف والترجمة والنشر والمؤتمرات والمسابقات الدولية وخدمة القرآن الكريم. تفعيل دور الوزارة في مجال أعمال البر والتنمية وخدمة المجتمع. جهود غير مسبوقة في مجال عمارة بيوت الله (عز وجل) بتكلفة تزيد على 6 مليارات جنيه. إنجاز (16041) وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على ملياري جنيهمنها (12598) وحدة.

وتنشر "الوطن" نص تقرير للوزارة بجهود 6 سنوات من العمل الدعوي والخدمي في عهد الرئيس السيسي، اضغط هنا للاطلاع