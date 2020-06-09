محافظ الشرقية يتابع إنشاء وتطوير 18 مدرسة بتكلفة 109 ملايين جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، أعمال إنشاء وتطوير 18 مدرسة بمركز ومدينة أبو حماد، بتكلفة إجمالية 109 ملايين و400 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء 128 مدرسة، لإضافة 2395 فصلا جديدا، بتكلفة 11 مليارا و4 ملايين جنيه، للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، خاصة بقطاع التعليم، ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة مدارس قائمة، بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وشدد المحافظ على مدير هيئة الأبنية التعليمية بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كل الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، مؤكدًا ضرورة التنسيق مع وكيل وزارة الصحة لإجراء الكشف الحراري على جميع العاملين بمواقع العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وإلزام العمال بارتداء الكمامة الواقية خلال أوقات العمل، بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وأكد المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، أنه جار تنفيذ أعمال إنشائية ما بين (إنشاء جديد وتوسعة وإحلال كلي وإحلال جزئي) لعدد 18 مدرسة لإضافة 253 فصلا جديدا ‏وبتكلفة 109 ملايين و400 ألف جنيه، حيث شملت تلك الأعمال إنشاء جديد لمدارس (محمد عبد السميع للتعليم الأساسي بسعة 22 فصلا وبتكلفة 7.9 مليون جنيه، ومدرسة نظله موسى جعفر الثانوية بسعة 9 فصول وبتكلفة 7 ملايين جنيه، ‏ ومدرسة أبو زكريا الثانوية بنات بسعة 9 فصول وبتكلفة 5 ملايين جنيه مليون جنيه، ومدرسة صلاح جبارة للتعليم الأساسي بسعة 11 فصلا وبتكلفة 6.6 مليون جنيه، ومدرسة الحرية للتعليم الأساسي بالجعفرية بسعة 11 فصلا وبتكلفة 6.2 مليون جنيه، ومدرسة عزبة أبولطفي للتعليم الأساسي بسعة 11 فصل وبتكلفة 6.4 مليون جنيه، ومدرسة صلاح عبدالله الشافعي للتعليم الأساسي بسعة 11 فصل وبتكلفة 6.7 مليون جنيه، ومدرسة حسن إبراهيم العمدة للتعليم الأساسي بسعة 14 فصلا وبتكلفة 6.8 مليون جنيه).

وتوسعة لمدارس (السيد محمد رزق للتعليم الأساسي بسعة 12 فصلا وبتكلفة 3.6 مليون جنيه ومدرسة البوز الإعدادية بسعة 9 فصول وبتكلفه 5.3 مليون جنيه ومدرسة أبو ذكري للتعليم الأساسي بسعة 15 فصلا وبتكلفة 5.4 مليون جنيه ومدرسة جمال عبد الناصر بسعة 23 فصلا وبتكلفة 5.9 مليون جنيه ومدرسة الشهيد رامي إسماعيل بسعة 8 فصول وبتكلفة 3.4 مليون جنيه ومدرسة السناجرة الابتدائية القديمة بسعة 13 فصلا وبتكلفة 4 ملايين جنيه).

وأعمال إحلال كلي لمدارس (الشهيد محمد قطب الابتدائية بسعة 12 فصلا وبتكلفة 5.6 مليون جنيه ومدرسة الحلمية الابتدائية بسعة 16 فصلا وبتكلفة 7.6 مليون جنيه ومدرسة الشهيد نبيل الوقاد للتربية الفكرية بسعة 11 فصلا وبتكلفة 6.2 مليون جنيه) بالإضافة إلى أعمال إحلال جزئي لمدرسة أبو حماد الثانوية التجارية بسعة 36 فصلا وبتكلفة 9.8 مليون جنيه.

وأضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة لعدد 5 مدارس بمركز أبو حماد لتوفير 89 فصل دراسي جديد وبتكلفة بلغت 34 مليونا و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال إنشاء إدارة أبو حماد التعليمية بتكلفة إجمالية 6 ملايين و900 ألف جنيه.