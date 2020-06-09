الأزهر: امتحانات الثانوية في موعدها.. وأخذنا التدابير الاحترازية

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إنّ نتائج النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية جاءت مبشرة لحد كبير، من التمهيدي وحتى الصف الثاني الثانوي، كما أنّ جميع النتائج اعتمدت اليوم، في تجربة ناجحة بكل المقايسس، بدءا من استعداد رجال الأزهر من معلمين وفنيين وأبناء الأزهر الذين شاركوا في إعداد الأبحاث، حتى بدت بشكل مميز أشاد به المعنيون بالعملية التعليمية، واجتاز أبناءنا الاختبار بتحد وتفوق، وجمعنا أبحاثا مبشرة لا تظن أنّها لطلاب، وأحيي كل من قام بها من الزملاء.

وأضاف عباس، بلغت نسبة النجاح في صفوف النقل 100%، وكانت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية 99.5%، والإعداية 98.7%.

ووجّه وكيل الأزهر خلال مؤتمره الصحفي، التحية لطلاب الثانوية الأزهرية، موضحا أنّ الامتحانات في موعدها وجميع الاحترازات تمت، وشيخ الأزهر وجّه بتوفير أدوات التعقيم، وأجهزة الكشف عن الحرارة وقفازات للعاملين والمراقبين والمصححين، وسيتم تسليم كل طالب عبوة من الجل المطهر والكحول للتطهير الدائم على باب كل لجنة، والتعقيم الدائم قبل وبعد الامتحانات، وتم تسليم كل هذه الأمور للجان.

وتابع: سنراعي التباعد الإجتماعي، وأقصى وأعلى لجنة عامة لدينا بها 300 طالب وطالبة، واللجان الفرعية لن يزيد العدد بها عن 12 طالبا وطالبة، وهناك أمان كامل ومناخ يساعد الطلاب على أداء الامتحانات، وهناك تنسيق مع مؤسسات الدولة وطبيب في كل لجنة امتحانية للتعامل مع أي أعراض تظهر على أي طالب، وهناك أساتذة طب ينضمون إلى غرفة عمليات الأزهر، وتم التنسيق مع الأمن، وكل ما هو مناسب ستجدوه.

وزاد: مظاريف الأسئلة يم تعقيمها منذ خروجها من المطبعة وحتى وصولها للطالب، والإمام الأكبر لا يدخر جهدا ولا نصيحة إلا وأسداها لخدمة الطلاب، وسنراعي مع واضعي الأسئلة ألا تتجاوز مناهج 15 مارس وهو وقت تعليق الدراسة، والبعد عن الألغاز أو الصعوبات التي قد تثير قلق الطالب.

وأضاف أنّه سيكون هناك 635 لجنة، وعدد الطلاب في كل لجنة عامة من 60 - 300 طالب، وداخل كل حجرة 12 طالبا، ولا يوجد حتى الآن أي طلاب قدموا أعذار هذا العام، ومن حق من يريد أن يتقدم بعذر وسيتم قبوله، ويؤدي الامتحانات في الدور الثاني، وسيحصل على الدرجة المستحقة كاملة، وله ألا يمتحن هذا العام ولن يعتبر رسوب.

وأوضح: وجدنا شكوى من وجود مادتين في يوم واحد خاصة للقسم العلمي، وعدلنا الجدول ليكون كل يوم مادة، وجرى مضاعفة أعداد مراكز التصحيح، وسيتم التصحيح لكل مادة عقب نهايتها، وتوفير الاحترازات للمصححين.