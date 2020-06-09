محافظ المنوفية يستوقف موكبه ويوقف أعمال بناء لمبنى لحين الفحص والمراجعة

كلف اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بفحص رخصة أحد المبانى أثناء الشروع فى البناء ووقف أعمال البناء لحين العرض عليه لإتخاذ اللازم حفاظاً على حقوق الدولة، جاء ذلك أثناء جولته الميدانية بمركز ومدينة منوف لمتابعة موقف المشروعات الخدمية بنطاق المركز بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أنه قد سبق وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالمرور اليومى لتنفيذ حالات الإزالة الفورية للتعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ، مؤكداً على أن المحافظة تتعامل بكل حزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير ومنع محاولات إستغلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.