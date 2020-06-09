ابنة رجاء الجداوي تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

كشفت ابنة الفنانة رجاء الجداوي، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها بـ"فيسبوك": "يارب ترجعي بالسلامة يا أمي، هي مازلت في الرعاية المركزة وعلى جهاز التنفس بس ألف حمد وشكر لله على كل حال وليس لها من دون الله كاشفة، يارب اشفي أمي يارب واشفي كل مريض وارفع عنا الوباء والبلاء، ربنا يريح قلبك ويسعدك ويشفيكي ويبارك لك في صحتك وعافيتك ويصبرك ويقويكي يا مامي انت وكل مريض ويبارك في كل الأطباء وهيئة التمريض ويعينهم على تحمل هذه المحنه والوقت العصيب الذي يمرون به ويجازيهم الله عنك يا امي وعن كل مريض كل خير".

كانت كشفت الفنانة بدرية طلبة، الصديقة المقربة للفنانة رجاء الجداوي، عن استقرار الحالة الصحية للأخيرة بعد فترة علاج استمرت نحو 10 أيام.

وقالت "طلبة"، في تصريحات لـ"الوطن"، "الحمد لله الفنانة رجاء الجداوي، تم شفائها بفضل الله من بعد علاج البلازما، وهي الآن بحالة جيدة، وصحتها بخير".