سفير أمريكا بليبيا يتوقع وقف إطلاق النار وإجراء حوار سياسي قريبا

أكد السفير الأميركي لدي ليبيا، ريتشارد نورلاند، تزايد فرص إجراء حوار سياسي في الأيام المقبلة بين الأطراف الليبية، مرجّحاً إمكانية التوصل لوقف لإطلاق النار في ليبيا قريباً.

وذكرت السفارة الأميركية لدى ليبيا على حسابها في موقع "فيسبوك"، اليوم، أن نورلاند التقى برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح أمس الإثنين، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وأضافت أن المسؤولين اتفقا على ضرورة "أن تكون المفوضية مستعدة وأن يتم دعمها بشكل ملائم"، للتحضير لإجراء انتخابات "مع تزايد احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار واجراء حوار سياسي حقيقي في الأيام المقبلة".

وذكرت السفارة أن "أميركا ستواصل شراكتها مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بحيث يتمكن جميع الليبيين من التسجيل للتصويت والمشاركة الكاملة في انتخاب قادة ليبيا المستقبليين".

يذكر أن مقاتلي الوفاق يواصلون حملتهم العسكرية، رغم العرض لوقف إطلاق النار الذي قدمته مصر مطلع الأسبوع مصر.

العرض الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، كان ينص على وقف لإطلاق النار ابتداء من أمس الاثنين. وقد قبله قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، وكذلك عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي.

لكن الميليشيات التي تقاتل مع حكومة الوفاق رفضت عرض الهدنة المصري، وبدلاً من ذلك دفعت باتجاه الشرق للاستيلاء على مدينة سرت الساحلية.