حتى 95% من قيمتها.. تفاصيل الاقتراض بضمان شهادات الادخار في 10 بنوك

تقدم العديد من البنوك العاملة المصرية لعملاءها إمكانية الاقتراض بضمان شهادات الادخار، وذلك في إطار حرص البنوك على ضمان ثقة العملاء وتلبية كافة احتياجاتهم.

وترصد "الوطن" تفاصيل الاقتراض بضمان الشهادات في 10 من البنوك العاملة مثل بنك مصر وبنك التعمير والإسكان وبنك كريدي أجريكول على النحو التالي:

بنك التعمير والإسكان

يمكنك الاقتراض من بنك التعمير والإسكان بضمان الشهادات الادخارية الخاصة بك بأقل عائد وبنسبة تصل إلى 90% من القيمة الاسمية للشهادة بإجراءات وعوائد ميسرة.

بنك مصر

يقدم البنك شهادة "ابن مصر" ذات العائد الثابت 15%، والتي يمكن للعملاء الاقتراض بضمان الشهادة، إضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة، إذ تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين أو القصر، وتبدأ فئاتها من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

بنك قناة السويس

يتيح البنك شهادة ادخار للأفراد (المصريين والأجانب المقيمين في مصر)، مدتها 3 سنوات والحد الأدنى للوثيقة 1000 جنيه، يمكن للعملاء الاقتراض بضمان الشهادة وحتى 90% من قيمة الشهادة.

بنك كريدي أجريكول

يقدم بنك كريدي أجريكول مصر شهادة "برميوم" الثلاثية ذات العائد الثابت بالجنيه المصري للأفراد، بعائد سنوي ثابت يصل إلى 12% يصرف شهريًا، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 95% من قيمتها، دوون حد أقصى للتمويل وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات.

- شروط التقديم (العملاء أصحاب الأوعية الادخارية المودعة لدى البنك من شهادات ادخار وودائع أو ادخار عائلي- ألا يقل سن العميل عن 21 عاما- مصري أو أجنبي الجنسية).

- المستندات المطلوبة (بطاقة رقم قومي سارية- صورة ضوئية من جواز السفر في حالة الأجانب).

بنك الإمارات دبي الوطني

يتيح بنك الإمارات إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، إذ يتم تثمين القرض بحد أدنى لمعدل الفائدة 3% ليكون أعلى من معدل الفائدة الخاص بالوديعة لأجل وبحد أدنى 16.50% للفائدة سنويًا.

البنك الأهلي اليوناني

يمكنك البنك الأهلي اليوناني الاقتراض بضمان الودائع أو شهادات حتى 90% من قيمة الوديعة أو الشهادة، ويتم سداد التمويل من خلال أقساط شهرية متساوية، فبدلًا من كسر الوديعة عند الاحتياج لتمويل على المدى القصير، يمكنك الحصول على التمويل مع الإحتفاظ بعائد الوديعة أو الشهادة.

ولا تتعدى مدة الاقتراض مدة استحقاق الشهادة، وتبلغ المصاريف الإدارية 1.00% على مبلغ التمويل.

- المستندات المطلوبة (صورة من بطاقة الرقم القومي- شهادة أو وديعة حالية في البنك).

البنك المصري الخليجي

ومن خلال البنك المصري الخليجي يمكنك الاقتراض بضمان الودائع والشهادات بنسبة تصل إلى 95% من قيمة الضمان، دون حد أقصى لمبلغ القرض، وتتراوح مدة القرض من 6 أشهر إلى 120 شهرًا، بشرط أن يكون الحد الأدنى لسن المقترض 21 عامًا.

بنك QNB

ويمنحك البنكإمكانية تلبية احتياجاتك دون المساس بمدخراتك، حيث يمكنك الحصول على تمويل يصل إلى 90% من الودائع الخاصة بك ويصل إلى 95% فقط لعملاء QNB الأوائل.

ويمكنك تسديد مبلغ القرض على مدار مدة تصل إلى 180 شهرًا، وذلك عن طريق أقساط شهرية، أو ربع سنوية أو نصف سنوية حسب اختيارك.

بنك عودة

يقدم البنك مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تلبي مختلف الاحتياجات المالية، حيث يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بحد أقصى 90% من قيمتها الاسمية وفقًا للشروط والأحكام التي يحددها البنك وبحد أدنى 2% فوق سعر العائد على الشهادة الضامنة.

بنك HSBC

التمويل الشخصى بضمان الشهادات الإدخارية من HSBC هو تسهيل يُمنَح مقابل شهادات الادخار في البنك، مما يوفر لك إمكانية الوصول إلى الأموال دون الحاجة إلى السحب النقدي من مدخراتك.

ويشترط البنك ألا يتجاوز مبلغ التمويل 90% من شهادات الادخار لمدة 12 شهرًا بالجنيه المصري عن طريق إحضاربطاقة رقم قومي سارية المفعول (للمصريين)، أو جواز السفر ساري المفعول وإقامة سارية المفعول (للوافدين).