تتجاوز المليار ونصف.. البرلمان يناقش أضخم موزانة له في تاريخه

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غدا، موازنة البرلمان للسنة الجديدة للعام المالي 2020/2021، وهي الأغرب والأضخم في تاريخه.

وتتضمن الموازنة الجديدة ميزانية 3 مجالس، هي: موازنة مجلس النواب الحالي الباقي من عمره 6 أشهر، ومجلس النواب المقبل الذي يعقد دورته الأولى في 10 يناير عام 2021، وكذلك تتضمن موازنة مجلس الشيوخ الذي تجرى انتخاباته مع انتخابات مجلس النواب.

وكشفت مصادر لـ"الوطن" أن الموازنة الكبرى للبرلمان جاءت بهذا الحجم لأنها تتضمن موازنة مجلس النواب الجديد، بخاصة مع احتمالات نقله بمقره في العاصمة الادارية وهو ما يتكلف نفقات إضافية.

وقالت مصادر برلمانية لـ"الوطن" إن موازنة مجلس النواب الجديدة قد تتجاوز المليار ونصف المليار، مقابل مليار وما يقرب من 300 مليون جنيه في الموازنة الحالية.

وحول فصل موازنة مجلس النواب عن مجلس الشيوخ بعد إنشاء الأخير، قالت المصادر إن إجراء الانتخابات للمجلسين سيتم في نفس التوقيت، وستقسم الموازنة وفق ما يتم من إجراءات عقب إنشاء الشيوخ.

بينما توقعت مصادر عرض موازنة مستقلة لمجلس الشيوخ عن النصف الثاني من الموازنة الجديدة، تسلم لمجلس النواب، حتى بداية عمل البرلمان الجديد بغرفتيه وعمل التقسيم المالي والإداري.