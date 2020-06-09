محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بمدرسة منوف

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال التوسعة بمدرسة منوف للتعليم الأساسي بتكلفة تقديرية 3,5 مليون جنيه.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، حيث تضم التوسعة الجديدة 13 فصلا.

وفي السياق ذاته تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية بمشروع مدرسة عبدالواحد القارح للتعليم الأساسي، بتكلفة تقديرية 10 ملايين جنيه على مساحة 4 أفدنة حصيلة تبرعات المواطنين بإجمالي 33 فصلا.

ومن المقرر إنشاء مجمع للمدارس، يضم مدرسة رسمية للغات ومدرسة ياباني وأخرى للتعليم الأساسي لخدمة أبناء مركز ومدينة منوف.