"جيشي الأبيض".. أول أوبريت غنائي أفريقي بـ3 لغات من إنتاج مصري

أطلقت المنتجة رشا قلج، أول أوبريت غنائي أفريقي بثلاث لغات لدعم الأطباء في مواجهة كورونا، وذلك تعبيرا عن مشاعر الحب والتضامن مع كافة الأطقم الطبية التي تقاتل للقضاء على وباء كورونا حول العالم، ويحمل الأوبريت اسم "جيشي الأبيض".

وحقق الأوبريت الذي شارك فيه نخبة من أشهر الفنانين والنجوم الأفارقة على رأسهم مصر و10 دول أفريقية أخرى، نجاحا لافتا وردود أفعال إيجابية كبيرة خاصة أنها المرة الأولى في أفريقيا والعالم التي يشارك فيها 11 مطربًا من 11 دولة أفريقية بثلاث لغات في أغنية واحدة لدعم الأطباء والعاملين في المجال الصحي.

وقالت منتجة ومخرجة الأوبريت الدكتورة رشا قلج والملقبة بأنجلينا جولي أفريقيا والمصرية الحائزة على لقب السيدة الأكثر تأثيرا في أفريقيا لعام 2019، والرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك الخيرية الدولية، إن الأوبريت يحمل في طياته مجموعة من الرسائل الإيجابية المهمة مع الفترة الصعبة التي تعيشها العديد من البلدان في أفريقيا وحول العالم بسبب تفشي فيروس “كورونا” المستجد، إذ قام المشاهير المشاركون في العمل بتسجيل مقاطعهم الغنائية متطوعون من منازلهم، مشيرة إلي أنه أول أوبريت غنائي عالمي يمثل مصر وأفريقيا بثلاث لغات هي الإنجليزية والفرنسية والعربية ويضم 11 مطربا ونجما يمثلون 11 دولة أفريقية يجتمعون على قضية واحدة.

وعن السبب وراء اختيارها للمطربين الـ١١ من دول شمال وجنوب وشرق وغرب أفريقيا وكيفية تنسيق العمل بينهم حتى تخرج الأغنية للنور قالت: "كان الأمر صعبًا جدًا خاصة أثناء إغلاق حركة الطيران عالميا، لكنهم كانوا جميعًا متعاونين للغاية وقمنا أخيرًا بإنهاء عملنا الفني بجدارة، حيث شارك في الأغنية كل من "ايه باس A pass ( أوغندا)، كويزي Cwezi (غانا)، كامبواKambua (كينيا)، محمود الليثي (مصر)، نيكي Niki (نيجيريا)، روزي Rozzy ( سييرا ليون)، سالاتيل. Salatiel (الكاميرون)، شون ك Sean K (ناميبيا)، سونيتا. Sunita (غامبيا)، توم كلوز. Tom Close (رواندا)، ويزي. Wezi (زامبيا)".

وتوجهت قلج بالتحية لنجم الغناء الشعبي محمود الليثي حيث قالت إنه قدم جزء مهم من الأوبريت باللغة العربية وبصوته المميز ليمثل مصر وتعاون معنا سريعا، وأشارت إلى أن المطرب العالمي والمغني الكاميروني الشهير سالاتيل والذي كان أيضًا جزءًا من الأوبريت وغنى بالفرنسية شارك مؤخرا النجمة العالمية بيونسيه في فيلم "الأسد الملك" الجزء الأخير أما كلمات الأغاني والموسيقى فكانت من تأليف وغناء كويزي.

وعن سبب إنتاجها وإخراجها لهذه الأغنية رغم تخرجها من كلية الصيدلية وطبيعة عملها كرئيس تنفيذي لمؤسسة خيرية قالت: "على الرغم من أنني لست مخرجة أو منتجة محترفة لكن لدي خبرة سابقة في إنتاج وتقديم برامج التلفزيون في تلفزيون أبو ظبي، كما أنتجت وأخرجت العديد من الأفلام الوثائقية، بهدف كسر وصمة العار حول النساء المصابات بالعقم وتمكين النساء والفتيات في التعليم في أفريقيا وآسيا كجزء من برامج مؤسسة ميرك الخيرية ، لذلك لدي الموهبة والخبرة التي ساهمت في تميز الأوبريت".