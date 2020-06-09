محافظ المنوفية يتفقد مقر الحزب الوطني المنحل لبحث إعادة استغلاله 

تفقد، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مقلب القمامة بمدينة منوف، واستمع إلي شرح تفصيلي عن طبيعة عمل خط إنتاج الوقود البديل (RDF) بالمقلب، ومراحل التشغيل المختلفة، حيث يعمل بطاقة يومية 250 طن لكل يوم.

ووجه المحافظ رئيس المدينة، ببحث إمكانية إنشاء منطقة مناولة مجاورة على مساحة 2000 متر، لتسهيل آلية العمل بالمقلب.

كما تفقد محافظ المنوفية إنشاء المبنى الإداري الجديد للموقف النموذجي بمدينة منوف، والذي يقام على مساحة 6080 مترًا مربعًا، وبتكلفة 4 ملايين جنيه تقريبًا، ويسع لحوالي 120سيارة.

ويشمل الموقف خطوط تربط بين منوف ومدينتي شبين الكوم والشهداء، كما يخدم عدة قرى منها العراقية وتتا وغمرين والحامول وشبرا بلولة، ويتضمن كافة الخدمات والمرافق لخدمة أهالي المدينة، موجهاً بسرعة إنهاء الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد.

وتفقد محافظ المنوفية مبنى الحزب الوطني القديم بمدينة منوف، لبحث إمكانية استغلال المبنى بما يعود بالنفع العام، وزيادة إيرادات الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي نهاية الجولة، وجه المحافظ رئيس مدينة منوف، بتسهيل الإجراءات لاستخراج كشك لمواطن من ذوي الهمم، نظرًا لظروفه الصحية ولإعانته على ظروف الحياة المعيشية.

كما شدد على رفع كفاءة منظومة النظافة، وضرورة رفع كفاءة الطرق والميادين، وتطوير الحدائق وتحسين البيئة، لإعادة الرونق والشكل الحضاري للمدينة.