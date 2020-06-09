الأوقاف في 6 سنوات.. عودة حركة التأليف وترجمة 92 كتابا لمواجهة التطرف

عملت وزارة الأوقاف منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الدولة منذ ست سنوات علي تحقيق طفرة في مجال التأليف والترجمة والنشر، كخطوة فكرية لمواجهة أفكار التطرّف، وبعد سنوات من توقف حركة النشر الوسطية.

ونشرت الوزارة، بحسب بيان لها، العديد من الإصدارات الجديدة للتصدي للتطرف، شملت:

موسوعة الأحاديث النبوية.

موسوعة الفقه.

موسوعة التاريخ.

موسوعة الخطب العصرية.

كتاب "مفاهيم يجب أن تُصحح".

كتاب "نحو تجديد الفكر الديني".

كتاب "على مائدة القرآن الكريم".

كتاب "نحو تفكيك الفكر المتطرف".

كتاب "حماية الكنائس في الإسلام".

كتاب "التعايش السلمي".

كتاب "التيسير في الحج".

كتاب "في فضاء الثقافة".

كتاب "غذاء العقل.. مقالات في الدين والحياة".

كتاب "قيم دينية وإنسانية".

كتاب "الإسلام يتحدث عن نفسه".

كتاب "في رحاب فن المقال".

كتاب "ضلالات الإرهابيين وتفنيدها".

كتاب "الدين والدولة".

كتاب "فلسفة الحرب والسلم والحكم".

كتاب "حديث الروح".

كتاب "الفهم المقاصدي للسنة النبوية".

كتاب "الفكر النقدي بين التراث والمعاصرة".

كتاب "داعش والإخوان".

كتاب "مشروعية الدولة الوطنية".

كتاب "نحو خطاب عقلاني رشيد".

كتاب "قضايا التجديد والمواجهة".

كتاب "القدس أمانة الدين والتاريخ ومخاطر تهويدها".

كتاب "نعمة الماء .. نحو استخدام رشيد".

كتاب "الحوار الثقافي بين الشرق والغرب".

كتاب "بناء الوعي".

كتاب "قواعد الفقه الكلية".

كتاب "الكليات الست"

كتاب "مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة".

كتاب "بناء الشخصية الوطنية"

كتاب "حديث الصيام".

كتاب "هويتنا الواقية في زمن العولمة".

كتاب "بناة وهدامون".

كتاب "الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

كتاب "مائة خطبة عصرية في قضايا الساعة".

وفي ملف الترجمة والنشر، بلغ إجمالي الترجمات 29 لغة أجنبية، وذلك بإجمالي 92 كتابًا مترجمًا، شملت: