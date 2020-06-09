تويوتا تطلق الجيل الجديد من "هايلكس" بأسواق أوروبا

أطلقت مصانع تويوتا في أوروبا الجيل الجديد من سيارة تجمع "هايلكس" بالتصميم الجديد المذهل، وإضافة مجموعة نقل قوية وتحسينات على أدائها على الطرق الوعرة مع المزيد من الراحة، والمعدات المحسنة ونطاق نموذج موسع يستهدف الأسواق الترفيهية ذات الاستخدام المزدوج المتنامي في أوروبا.

وتقدم الفئة الجديدة التي تتصدر النطاق للعملاء تصميمًا مخصصًا ومستويات متميزة من المعدات، دون التضحية بأي من المتانة والقوة والجودة الأسطورية والمتانة، التي جعلت من "هايلكس" السيارة المفضلة في العالم. منذ إطلاقه في عام 1968، حيث أثبتت هايلكس التي لا يمكن وقفها أنها لا تقهر مرارًا وتكرارًا ، بعد أن غزت القطب الشمالي والبراكين الآيسلندية والقطب الجنوبي والفوز في رالي داكار في عام 2019.

وقد تم توسيع حمولة هايلوكس إلى 1 طن وقدرة السحب 3.5 طن لتشمل جميع أنواع هياكل الدفع الرباعي .

تم إعادة تصميم وجه هايلكس الجديد بالكامل بشبكة جريئة وقوية ثلاثية الأبعاد جديدة ومعالجة ممتدة للصدمات الأمامية، بالإضافة إلى توافر مجموعات مصابيح LED الأمامية والخلفية المصممة حديثًا، وتشطيب جديد للماكينة وتصميم عجلة من سبيكة سوداء مقاس 18 بوصة وإضافة ثلاثة ألوان خارجية جديدة.

وتم تعزيز مجموعة توليد الطاقة الجديدة من هيلوكس بإضافة محرك ديزل جديد بقوة 2.8 بثوة 204 حصان.

من خلال توليد 500 نيوتن متر من عزم الدوران ، سيسرع هذا المحرك الجديد هايلكس من 0-100 كم / ساعة في 10.0 ثانية فقط، في حين يعيد متوسط ​​استهلاك الوقود 7.8 لتر / 100 كم، ويتصل المحرك بناقل حركة مزود ب 6 سرعات أتوماتيكي مع دفع رباعي.