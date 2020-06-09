لليوم الثالث.. حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بشبرا الخيمة

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، لليوم الثالث على التوالي، جولة تفقدية في شارع 15 مايو، لمتابعة الحملة المكبرة لإزالة الإشغالات ومواقف السيارات العشوائية بحي شرق شبرا الخيمة.

وأسفرت الحملة التي شنتها المحافظة اليوم عن تحرير 12 محضر إشغال طريق، وتنفيذ 94 إزالة فورية، وضبط 8 أكشاك مخالفة، و79 بائعًا متجولًا.

وتوجه المحافظ إلى شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تم ضبط بعض الباعة الجائلين والإشغالات، وتحرير أكثر من 30 محضرًا.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية وبين شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة.

وأكد ضرورة التنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة بعدم تجاوز المساحات المخصصة لها، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم علي المخالفين.