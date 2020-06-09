العثور على جثة شاب طافية في مياه ترعة الهويس بقرية محلة أبوعلي بالمحلة

شهدت قرية محلة أبوعلي التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة العثور على جثة شاب فى نهاية العقد الثالث من عمره طافية في مياه ترعة الهويس بذات القرية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة للبدء في تشريحها، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك، مأمور قسم مركز المحلة الكبرى يفيد بوورد بلاغ من أهالي قرية محلة أبوعلي تفيد بعثورهم على جثة لشاب غارق فى مياه ترعة بحر الهويس بدائرة المركز.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشال جثة الشاب عقب ثلاث ساعات متواصلة.

وكشفت التحريات الأمنية التى أجراها الرائد عمر أبوبكر رئيس مباحث مركز المحلة أن الجثة لشاب يدعى عادل رمضان عبده العطار يبلغ من العمر، ٢٦ سنة، مقيم بشارع مصطفى برهان بصندفا بدائرة ثان المحلة.

كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها، والتحري عن أسباب الوفاة، واستخراج تصريح بدفنها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.