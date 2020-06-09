التضامن: مساعدات زواج بقيمة 35 ألف جنيه لـ5 فتيات بالشرقية

أعلن محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، قيام المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان خلال الشهر الجاري بالإعداد لحفل لتقديم مساعدات زواج بقيمة 35 ألف جنيه لعدد خمس عرائس من الفتيات اليتيمات بتقديم شيكات لهن بواقع 7 آلاف جنيه لكل عروس لتخفيف أعباء مصاريف الزواج عن كاهلهن وليحيين حياه كريمة.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالمبادرات الإنسانية النبيلة التي تقدمها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لمسانده المواطن البسيط والأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل والفتيات اليتيمات وكذلك المتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

أكد المحافظ أن تلك المساعدات الخيرية من شأنها إدخال الفرحة على الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج متمنياً لهن حياة سعيدة مع أزواجهن.

وقال المحافظ أن هذه المرحلة تتطلب منا جميعا التكاتف والإتحاد ومد يد العون لكل من يحتاج إلي مساعدة للتغلب علي جائحه فيروس كورونا والعبور من تلك الأزمة بسلام.