التموين: وضعنا خطة لضمان أرصدة للسلع الغذائية الأساسية تكفي 6 أشهر

استعرضت وزارة التموين، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خطة الوزارة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا خصوصا على مستوى توفير السلع الأساسية بالأسواق خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إنه منذ جائحة فيروس كورونا وضعت وزارة التموين خطة للتعامل مع هذا الوضع، وذلك بضمان وجود أرصدة للسلع الغذائية الأساسية تكفي 6 أشهر، وتم وضع خريطة لعدد السكان بكل محافظة تتضمن عدد المستحقين للتموين والخبز، وكذلك خطة للتعامل مع القرى التي يمكن أن تدخل الحجر الصحي وكيفية توصيل السلع لها.

وأضاف يوسف، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، اليوم، أن هناك رصد يومي للسلع التموينية، وتم تحديد المطاحن الرئيسية بكل محافظة، وكذلك مستودعات الدقيق على مستوى الأحياء والمراكز لتحقيق سهولة وانسياب في الإمدادت لتسهيل وصول الخبر لمناطق الحجر الصحي بشكل يومي "والحمد لله مكنش فيه شكاوى".

وأشار يوسف إن تعاقدات الزيت تكفي حتى شهر أكتوبر بمعدل استهلاك شهري بنحو 70 ألف طن، فالوزارة استغلت فترة انخفاض الأسعار لشراء وتخزين الزيت في إطار الطاقة الاستيعابية والتخزينية، وكذلك تعاقدات الأرز تكفي حتى شهر سبتمبر المقبل، "الأرز متوفر بكثرة وأسعاره انخفضت بالسوق، وبجودة تنافس جودة القطاع الخاص، ومخزون القمح يكفي 5 أشهر، والسكر يكفي حتى نهاية العام".

ومن جانبه أشاد النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالجهود التي بذلتها وزارة التموين في توفير السلع وعدم اختفائها من الأسواق في ظل ظروف فيروس كورونا حتى الآن، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش الموازنة الخاصة بالسلع التموينية للتأكد من استخدام المال العام، خصوصا في عملية الشراء وهل تم استغلال أزمة كورونا وتأثيرها على انخفاض الأسعار لشراء السلع وتخزينها.